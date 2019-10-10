رسميا.. تعيين رئيسة للقضاء والنيابة العامة في السودان

أصدر مجلس السيادة الانتقالي في السودان قرارا، الخميس، سمى بموجبه نعمات عبدالله محمد خير رئيسا للقضاء، لتكون بذلك أول امرأة تتولي مثل هذا المنصب في السودان.

كما سمى مجلس السيادة تاج السر علي الحبر نائبا عاما لجمهورية السودان.

وأوضح عضو مجلس السيادة، الناطق الرسمى باسم المجلس، محمد الفكي سليمان أن قرار التعيين تم "بموجب الوثيقة الدستورية بعد إيداعها لدى وزارة العدل ونشرها فى الجريدة الرسمية (الغازيتا)".

وأوضح المتحدث الحكومي أن المجلس بهذا القرار يكون قد طوى صفحة شغلت الشارع السودانى منذ فترة، موضحا أن رئيس القضاء والنائب العام "سيشرعان بعد توليهم مناصبهم فى تكوين المجالس المعنية، وفق جدول زمني محدد.... كما سيباشران مهامهما فى التصدى لقضايا الفساد وغيرها".