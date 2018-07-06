تعيين نائب لكبير موظفي البيت الأبيض

أعلن الرئيس دونالد ترامب في بيان الخميس تعيين المدير التنفيذي السابق في محطة "فوكس نيوز" بيل شاين نائبا لكبير موظفي البيت الأبيض للاتصالات.

وقال البيان إن شاين (55 عاما) "سيعمل مساعدا للرئيس ونائبا لكبير موظفي البيت الأبيض للاتصالات. هو سيجلب معه خبرة أكثر من عقدين في البرمجة التلفزيونية والاتصالات والإدارة".

وكان قد تم تعيينه رئيسا مشاركا لمحطة فوكس نيوز في آب/أغسطس 2016، قبل أن يستقيل في وقت لاحق.

ولا يزال منصب مدير الاتصالات في البيت الأبيض شاغرا منذ استقالة المديرة السابقة هوب هيكس في آذار/مارس الماضي.