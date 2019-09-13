تدوينة تطالب بـ"رأس محمد علي".. ومصريون يردون

نشر مواطن مصري زعم أنه رجل أعمال تدوينة أكد فيها أنه يخصص مبلغ خمسة ملايين جنيه مصري لمن "يحضر له رأس محمد علي".

ومحمد علي هو ممثل مصري ومقاول كانت تربطه علاقة عمل مع الجيش المصري ودخل في خلاف معها حول عدد من المشاريع حسب قوله.

علي أثار الجدل خلال الأيام الأخيرة بمقاطع الفيديو التي بات ينشرها على صفحاته على المنصات الاجتماعية، ويتهم فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وضباط جيش آخرين بالفساد.

رجل الأعمال المفترض الذي مسح تدوينته بعد أن اتهمه معلقون بالتحريض على القتل، يحمل اسم ياسر ندا، كتب قائلا "مكافأة خمسة مليون جنيه لمن يحضر لي رأس محمد علي الذي يسب أسياده من القوات المسلحة العظيمة والرئيس".

وتابع ذات الرجل "هذه المكافأة مني شخصيا، وأنا أقر وألتزم وأتعهد بذلك أمام القانون، وجميع الجهات المعنية، على أن يكون ذلك خلال أسبوع".

ناشطون من مصر اعتبروا تدوينة ياسر ندا تحريضا صريحا على القتل ومنهم من طالب بتوقيفه ومحاسبته على ما بدر منه.

فيما أكد آخرون أنه ليس رجل أعمال بل مجرد مندوب مبيعات في إحدى الشركات الخاصة.

مغرد كتب في الصدد "عندما يعرض المدعو ياسر ندا 5 ملبون جنيه لمن يقتل محمد علي فهذا يدل على أن كلام محمد علي صحيح".

معلقة أخرى وصفت ما أقدم عليه المدعو ياسر ندا بـ"التحريض العلني" وكتبت قائلة "من المرجح أن تتم تصفية محمد علي إن آجلا أو عاجلا بهدف توريط مصر، وخلق أيقونة جديدة على غرار خالد سعيد".

ونشر الفنان والمقاول محمد علي سلسلة من الفيديوهات من إسبانيا، حيث لجأ مؤخرا يتهم فيها قيادات الجيش والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالفساد.

وأحدثت مقاطع الفيديو التي بات يتشاركها عدد هائل من المصريين جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى بعض القنوات التلفزيونية.