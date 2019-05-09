بسبب شجرة.. تغريم زوجين 600 ألف دولار

أمر قاض في كاليفورنيا زوجين بدفع حوالي 600 ألف دولار بعد اقتلاعهما شجرة معمرة في عقار يملكانه في شمال الولاية.

وأقدم كل من بيتر وتوني تومسون على إزالة شجرة بلوط عمرها 180 عاما ومحمية بموجب اتفاق مع السلطات.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الزوجين اقتلعا الشجرة بهدف نقلها إلى منزل آخر بنياه في مكان قريب.

وأدى اقتلاع الشجرة المعمرة وأشجار أخرى، إلى موتها.

وقضى القاضي الأعلى في مقاطعة سونوما بأن يدفع الزوجان 586 ألف دولار لانتهاكهما الاتفاق مع السلطات عمدا ما يظهر "غرورهما واستخفافهما" ببنوده.

وقرر الزوجان بيع عقارهما بعد الحكم بـ8.45 مليون دولار. لكنهما يطالبان بمحاكمة جديدة بذريعة أن محاميهما لم يتمكن من تمثيلهما بالشكل المناسب لأسباب شخصية.