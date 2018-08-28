تغريم شركة أميركية 34 مليون دولار بتهم فساد في ليبيا

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية توصلها إلى اتفاق مع الشركة الأميركية لإدارة الأصول "ليغ ميسن" يقضي بدفعها 34 مليون دولارا لوقف ملاحقات الهيئة لها بتهم فساد في ليبيا.

وتتهم الهيئة "ليغ ميسن" بإفساد مسؤولين ليبيين بمساعدة المصرف الفرنسي "سوسييتيه جنرال".

وقالت سلطة ضبط أسواق المال الأميركية إن "ليغ ميسن" دفعت بين 2004 و2010 رشى إلى مسؤولي مؤسسات مالية عامة ليبية لكسب عقود عن طريق وسيط دفع له مصرف "سوسييتيه جنرال" حوالي 26 مليون دولار بين 2005 و2008.

وحسب نص الاتفاق الذي أبرم مع "ليغ ميسن" كان المصرف الفرنسي يدفع عمولة تتراوح بين 1.3 وثلاثة في المئة من قيمة المبالغ المستثمرة من قبل هذه المؤسسات الليبية في حساب للوسيط، في بنما.

وكانت الشركة الأميركية قد وافقت في حزيران/يونيو على دفع غرامة قدرها 32.6 مليون دولار لوزارة العدل الأميركية في إطار هذه القضية.

وفرض عليها دفع 31.6 مليونا إلى هيئات أخرى في البلاد.

أما المصرف الفرنسي "سوسييتيه جنرال" فقد وافق من جهته في حزيران/يونيو على دفع 585 مليون دولار إلى النيابة المالية الوطنية في فرنسا ولوزارة العدل الأميركية عن أعمال فساد في ليبيا.

ويسمح قانون مكافحة ممارسات الفساد في الخارج بملاحقة أي شخص أو شركة أو مؤسسة ممثلة في الولايات المتحدة لوقائع فساد حتى إذا لم تكن قد ارتكبت على الأراضي الأميركية.