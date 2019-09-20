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قوات الأمن المصرية تطلق قنابل غاز لتفريق متظاهرين في محيط ميدان التحرير في القاهرة
ميدان التحرير في القاهرة يشهد تواجدا مكثفا لقوات الأمن وإلقاء القبض على عدد من المواطنين
عشرات المتظاهرين يتوجهون نحو ميدان التحرير في العاصمة المصرية
فيديو
تغير المناخ.. تظاهرات احتجاجية في 130 دولة
20 سبتمبر، 2019
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تغير المناخ.. تظاهرات احتجاجية في 130 دولة
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