إنستغرام لمستخدميه: مجرد خطأ

فوجئ مستخدمو تطبيق إنستغرام الخميس بتغيير طريقة عرض المشاركات الجديدة على حساباتهم، ليتبين لاحقا أن ما حدث هو "اختبار حدث عن طريق الخطأ"، حسب ما أعلنت الشركة.

رئيس التطبيق الذي تملكه فيسبوك أدم موسيري أعلن إصلاح خلل أدى مؤقتا إلى تغيير الشكل الذي تظهر فيه الأخبار على عدد كبير من الحسابات.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مستخدمون لإنستغرام عن رفضهم للتغيير، ظانين أن ما حدث هو آخر تحديثات إنستغرام.

والتغيير المشار إليه هو أن عرض المشاركات الجديدة يتطلب النقر والسحب السريع بشكل "أفقي" في الأخبار، على عكس الطريقة التقليدية التي تعتمد على عرض المشاركات بالسحب لأسفل وأعلى الشاشة.

وعلى هاشتاغ #Instagramupdate غرد مستخدمون بمقاطع وتعليقات غاضبة وساخرة.

هذه المغردة تقول إنها ستحذف التطبيق لأنه "الأسوأ".

صور ومقاطع ساخرة:

في هذا المقطع، تصرخ المرأة "ما السببب؟ ما السبب"؟

وزعم هذا المغرد أن مستخدمي إنستغرام هرعوا إلى تويتر للتعبير عن غضبهم:

وفي هذا المقطع وصف ساخر أيضا لحال مسؤولي إنستغرام عندما أجروا التغيير:

​وأكد متحدث باسم التطبيق لموقع The Hill إصلاح الخلل بسرعة، وأن الخاصية التقليدية عادت للعمل مجددا.