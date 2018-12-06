تفادي إغلاق جزئي للحكومة الأميركية

وافق مجلسا النواب والشيوخ الخميس على مشروع قرار بخطة إنفاق لتفادي إغلاق جزئي للحكومة، وتم إرسال القرار إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.

وبموجب القرار، سيتم تمديد تمويل عدة وكالات حكومية لمدة أسبوعين إضافيين، أي حتى يوم الـ21 من الشهر الجاري.

وكانت عدة وكالات حكومية، من بينها وزارات الخارجية والأمن الداخلي والزراعة، مهددة بالإغلاق بحلول يوم الجمعة.

وسيعطي هذا القرار قادة الكونغرس مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل الحكومة، ومناقشة طلب الرئيس ترامب تخصيص خمسة مليارات دولار لتمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

ويرى الديمقراطيون أن الجدار الحدودي لن يكبح جماح الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، ويطلبون بدلا من ذلك الاستمرار في بناء سياجات أقل تكلفة واستخدام أدوات عالية التقنية لتعقب عبور الحدود بشكل غير قانوني، وقد أعلنوا موافقتهم على تخصيص 1.6 مليار دولار لأمن الحدود.

وقالت شبكة "سي أن بي سي" الأميركية إن زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر سوف يجتمعان بترامب الثلاثاء المقبل لمناقشة هذه القضية.