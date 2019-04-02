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تكنولوجيا

تفاصيل رسوم نتفليكس الجديدة

شعار شبكة نتفليكس

أرسلت نتفليكس رسالة لمشتركيها في الولايات المتحدة تعلمهم برفع رسوم الاشتراك الشهرية لخدمة البث الترفيهية بحد أقصاه دولارين بداية من أيار/مايو.

ووعدت الشركة المستخدمين ببرامج وأفلام أكثر مع زيادة الرسوم، إذ ستصبح الاشتراكات الشرية العادية بـ 9 دولارات، والاشتراكات لبث الـ (HD) لجهازين بـ 13 دولارا، وللاشتراكات المتقدمة 16 دولارا شهريا.

وكانت الشركة قد أنفقت بحدود ثمانية مليارات دولار في برامج وأفلام جديدة في 2018 وفق ما ذكرت شبكة "سي أن أن".

ويتوقع أن تشهد صناعة البث التلفزيوني بالاشتراكات الشهرية تنافسا محموما خلال 2019 بعد إعلان آبل عن خدمة "آبل تي في بلس".

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