تفاصيل ومفاجآت الرحلة.. هكذا تم إنقاذ 'الخوذ البيضاء'

المكالمة جاءتهم ليلة السبت. في منطقة الحرب المستعرة في جنوب غربي سورية، حيث تتقدم قوات العدو. أحضر متطوعو الخوذ البيضاء زوجاتهم وأطفالهم وحقيبة شخصية لكل فرد. وتجمهر ما مجموعه 421 شخصا عند نقطتي تجمع حيث كان يتعين عليهم العبور إلى بر الأمان. في الوقت الذي عبروا فيه أصبحوا 422 شخصا. جاء المخاض لسيدة، ما تطلب إجراء عملية ولادة قيصرية لها. وليدها، نيروز، جاء إلى العالم في حقل مفتوح تحت جنح الظلام على مقربة من الحدود مع مرتفعات الجولان.

لقد كانت مجرد لحظة واحدة في دراما عملية إنقاذ دولية معقدة لإخراج متطوعي الإنقاذ السوريين الذين يعملون في مناطق المعارضة، عبر إسرائيل، على متن حافلات إلى ملاذ مؤقت في الأردن. كانت رحلة محفوفة بالمخاطر إلى معبر فوق واحد من أكثر الحدود إحكاما في العالم. وحتى اللحظة الأخيرة لم يكونوا واثقين تماما من أن العملية ستكلل بالنجاح. كان من المفترض إخراج نحو 400 شخص آخرين. لم يتمكن أغلبهم من الوصول إلى نقطتي التجمع، إذ تعذر عليهم المرور عبر طرق كانت تغلق بسرعة من قبل القوات السورية المتقدمة من جهة، وينتشر فيها مقاتلو داعش من جهة أخرى.

وإجمالا، استغرقت عملية الإجلاء ست ساعات وفقا لشخص قريب من العملية وافق على الحديث شريطة عدم الكشف عن هويته بسب حساسية المسألة. العملية كانت من تصميم بريطانيا وألمانيا وكندا وبدعم من إسرائيل والأردن والولايات المتحدة والأمم المتحدة. تكلف الأمر مستوى غير مسبوق من الاتفاق والتنسيق. ولم يمر إنقاذ أعضاء منظمة الخوذ البيضاء المحاصرين دون جدل. وأثارت عملية الانقاذ تساؤلات حول مصير ثلاثة آلاف متطوع من عناصر المنظمة الآخرين الذين ما زالوا يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال سورية، حيث يعيشون مع مليون مدني نازحين في مناطق يتوقع أن تستهدفها الحكومة في وقت لاحق.

الخوذ البيضاء هي منظمة من المتطوعين الذين اضطلعوا منذ عام 2013 بمهمة إنقاذ الناجين وانتشال جثث القتلى في المناطق التي دمرتها الحرب، سواء بانتشالها من تحت أنقاض المباني المدمرة أو سحب ضحايا الهجمات الكيماوية من مواقع الهجوم. وكان عمل المنظمة سببا في ترشيحها لجائزة نوبل. شنت الحكومة حملة شعواء ضدهم تصورهم كعملاء وإرهابيين لأن متطوعيها ساعدوا في توثيق الفظائع التي ارتكبتها القوات الحكومية وحلفاؤها. خلال خمس سنوات من العمل، تمكنت المنظمة عبر أكثر من ثلاثة آلاف متطوع من إنقاذ أكثر من 115 ألف شخص، وفقا لتقديرات المنظمة. وكانت الكلفة عالية، إذ أصيب واحد من بين كل أربعة متطوعين. تم وضع خطة الإنقاذ في أوروبا وكندا منذ حوالي أسبوعين. وحظت العملية بدعم وتمويل غربيين. بدأ هجوم الحكومة السورية على مناطق المعارضة جنوب غربي البلاد، بدعم من روسيا، في منتصف حزيران/يونيو. بحلول أوائل تموز/يوليو، بدأت القوات الحكومية التفاوض على اتفاقات مع الجماعات المسلحة والمدنيين في القرى والبلدات التي كانت تنهار سريعا تحت الهجوم. سمحت المفاوضات لأولئك الذين رفضوا العيش تحت سيطرة الحكومة - سواء المقاتلين المسلحين والمدنيين أو النشطاء - بالتوجه إلى الشمال. وقال شخص مقرب من العملية إن الاتفاق استثنى منظمة الخوذ البيضاء. وقال المصدر إن مسؤولي الحكومة السورية والروس يرون الخوذ البيضاء "خطا أحمر يجب القضاء عليه".

وأشار إلى أن هذا التهديد كان كبيرا للغاية، لأنه خلال عمليات الإجلاء السابقة من مناطق المعارضة التي سقطت في قبضة الحكومة، تم استهداف نحو 12 متطوعاً من متطوعي الخوذ البيض على وجه التحديد، حيث جرى سحبهم من الحافلات، وتعذيبهم وتصويرهم لتقديم اعترافات كاذبة حول كونهم عملاء مأجورين. بل وجرى تصويرهم بالأسلحة لدعم رواية الحكومة عن عملهم الوثيق مع الجماعات المسلحة. وأضاف "لقد كان ذلك نمطا سلوكيا". بدأت المناقشات حول سلامة الخوذات البيضاء بين بريطانيا وألمانيا وكندا قبل قمة حلف شمال الأطلسي في 9 يوليو/تموز. وخلال القمة، عقدت اجتماعات بين الزعماء حول هذه القضية. وسرعان ما أصبح من المستحيل إجلاؤهم عبر الأردن مع تقدم القوات الحكومية، والاستيلاء على المعبر الحدودي الحيوي من قبضة المعارضة، ثم الانتشار على طول الحدود. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وافق على السماح لهم بالمرور عبر إسرائيل، بعد مناشدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو. كان العثور على مكان وجود المتطوعين في ساحة المعركة سريعة التغير تحديا. ولعدم رفع سقف التوقعات، سأل المخططون المتطوعين فقط ما إذا كانوا سيقبلون فرصة الإجلاء عبر إسرائيل.

حسب المصدر رفض البعض، خوفا من عدم توفر ضمانات لهم في نهاية المطاف. لكن قيادة الخوذ البيضاء أجمعت على القبول، على الرغم من احتمال استخدام الحكومة خروجهم عبر إسرائيل في الدعاية ضدهم. وقال المصدر "يجب أن تكون التداعيات السياسية ثانوية لإنقاذ ما ينبغي إنقاذه". وقال أحد متطوعي الدفاع المدني ليلة الجمعة إن العديد من زملائه كانوا محاصرين في المناطق التي استولت عليها الحكومة. وأوضح المصدر "بالنسبة لنا لم تكن هناك ضمانات بإمكانية نجاح عملية الإجلاء حتى حدثت". كان ذلك البصيص الضئيل من الأمل على وشك أن يغيب، وفي ليلة 21 يوليو/تموز، جاءت المكالمة.