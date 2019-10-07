المرصد: تفجيران في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا بحلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، وقوع انفجارين في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا في حلب، من خلال دراجتين ناريتين، ما أدى إلى إصابة نحو 12 شخصا بينهم طفل.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن انتحاريا فجر نفسه على دراجة نارية أثناء إيقافه بغرض تفتيشه على حاجز "الشرطة العسكرية" غرب مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بينهم طفل على الأقل.

وأضاف المرصد إنه حدث "انفجار في بلدة الراعي شمال حلب، نتيجة دراجة نارية مفخخة، ركنت بالقرب من سيارة تابعة للفصائل الموالية لتركيا، ما تسبب في إصابة عنصرين على الأقل".