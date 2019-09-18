تفجير انتحاري داخل مبنى حكومي في أفغانستان

فجر انتحاري نفسه داخل مبنى حكومي في شرق أفغانستان، وفق ما أفاد به مسؤول في الولاية الأربعاء، بعد يوم من مقتل 48 شخصا في هجومين منفصلين وقع أحدهما قرب تجمع انتخابي للرئيس أشرف غني.

وأفاد شهود عيان ومراسل وكالة الصحافة الفرنسية بسماع أصوات إطلاق رصاص مباشرة بعد الانفجار الذي وقع في مركز لتسجيل الهويات إلكترونيا في جلال أباد، عاصمة ولاية ننغرهار، حيث ينشط عناصر طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية على حد سواء.

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية عطاء الله خوغياني إن "قوات الأمن توجهت إلى المكان لإنقاذ الموظفين".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد يوم من مقتل 48 شخصا وإصابة العشرات في هجومين منفصلين، وقع أحدهما قرب تجمع انتخابي لغني في ولاية باروان (وسط) والآخر في كابول.

وتعهد عناصر طالبان بعرقلة الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 28 سبتمبر.

وتعهدوا بالتصعيد عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء المفاوضات في وقت سابق هذا الشهر التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يمهد لسحب القوات الأميركية من أفغانستان.