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تفوقت على كيم كارداشيان وأمل كلوني.. من هي أكثر النساء أناقة؟

ملصق لكيم كارداشيان في لوس أنجلس

منحت مجلة ""people ميغان ماركل دوقة ساسكس وزوجة الأمير البريطاني هاري لقب أكثر النساء أناقة في عام 2018.

وتفوقت ماركل على الممثلتين كيت بلانشيت وساندرا بولوك ومحامية حقوق الإنسان أمل كلوني ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

وجاء ترتيب النساء الأكثر أناقة كالتالي:

1 ميغان ماركل

ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري
ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري

2 الممثلة الكينية المكسيكية لوبيتا نيونغو

لوبيتا نيونغو
لوبيتا نيونغو

3 أمل كلوني

أمل علم الدين كلوني
أمل علم الدين كلوني

4 الممثلة الأميركية كيت بلانشيت

كيت بلانشيت
كيت بلانشيت

5 الممثلة والمغنية جينيفر لوبيز

جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز

6 الممثلة الأميركية تريسي روز

تريسي روز
تريسي روز

7 كيم كارداشيان

كيم كارداشيان
كيم كارداشيان

8 الممثلة الأميركية ساندرا بولوك

الممثلة ساندرا بولوك
الممثلة ساندرا بولوك

9 الممثلة الأميركية إنجيلا باسيت

إنجيلا باسيت
إنجيلا باسيت

10 الممثلة الأسترالية مارغوت روبي

مارغوت روبي
مارغوت روبي

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