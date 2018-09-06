تفوقت على كيم كارداشيان وأمل كلوني.. من هي أكثر النساء أناقة؟

منحت مجلة ""people ميغان ماركل دوقة ساسكس وزوجة الأمير البريطاني هاري لقب أكثر النساء أناقة في عام 2018.
وتفوقت ماركل على الممثلتين كيت بلانشيت وساندرا بولوك ومحامية حقوق الإنسان أمل كلوني ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.
وجاء ترتيب النساء الأكثر أناقة كالتالي:
1 ميغان ماركل
2 الممثلة الكينية المكسيكية لوبيتا نيونغو
3 أمل كلوني
4 الممثلة الأميركية كيت بلانشيت
5 الممثلة والمغنية جينيفر لوبيز
6 الممثلة الأميركية تريسي روز
7 كيم كارداشيان
8 الممثلة الأميركية ساندرا بولوك
9 الممثلة الأميركية إنجيلا باسيت
10 الممثلة الأسترالية مارغوت روبي