Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
تكنولوجيا

تقارير: آبل ستطلق منافسا لنتفليكس وأمازون

شعار شركة أبل

قالت وسائل إعلام أميركية الاثنين إن شركة "آبل" ستعقد مؤتمرا صحافيا في الـ 25 من الشهر الجاري تعلن فيه خدمة بث رقمي، تنافس فيها خدمات "نتفلكس" و"أمازون" للبث.

ووجهت "آبل" دعوة لوسائل الإعلام لحضور الفعالية متضمنة عبارة "حان وقت العرض"، مع صورة متحركة تشبه عدا تنازليا لبداية عرض مرئي.

هاتف آيفون
على صلة

آبل تستعد لما بعد آيفون

وقال موقع "سي نت" المختص بعالم التكنولوجيا إن "آبل" عكفت في الشهور الأخيرة على عقد صفقات متعلقة بالمحتوى المرئي، منها تعاقدات مع نجوم مثل مقدمة البرامج أوبرا وينفري والمخرج الشهير ستيفن سبيلبيرغ.

وقال موقع "بيزنس إنسايدر" إنه من المتوقع أن تطلق "آبل" هذه الخدمة الصيف المقبل.

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG