تقارير: آبل ستطلق منافسا لنتفليكس وأمازون

قالت وسائل إعلام أميركية الاثنين إن شركة "آبل" ستعقد مؤتمرا صحافيا في الـ 25 من الشهر الجاري تعلن فيه خدمة بث رقمي، تنافس فيها خدمات "نتفلكس" و"أمازون" للبث.

ووجهت "آبل" دعوة لوسائل الإعلام لحضور الفعالية متضمنة عبارة "حان وقت العرض"، مع صورة متحركة تشبه عدا تنازليا لبداية عرض مرئي.

وقال موقع "سي نت" المختص بعالم التكنولوجيا إن "آبل" عكفت في الشهور الأخيرة على عقد صفقات متعلقة بالمحتوى المرئي، منها تعاقدات مع نجوم مثل مقدمة البرامج أوبرا وينفري والمخرج الشهير ستيفن سبيلبيرغ.

وقال موقع "بيزنس إنسايدر" إنه من المتوقع أن تطلق "آبل" هذه الخدمة الصيف المقبل.