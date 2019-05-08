تقارير: آسيا بيبي غادرت باكستان

قال مسؤول حكومي باكستاني الأربعاء إن المسيحية الباكستانية آسيا بيبي غادرت البلاد بعد أكثر من ستة أشهر على تبرئتها من تهمة التجديف وصدور حكم بالإعدام بحقها.

وقال المصدر الحكومي لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته "غادرت آسيا بيبي باكستان بإرادتها".

ونقلت صحيفة "دون" أكبر الصحف الباكستانية الصادرة بالإنكليزية، عن مصدر في وزارة الخارجية لم تذكر اسمه، أن بيبي "غادرت البلاد". بدورها ذكرت شبكة "جيو نيوز" أكبر الشبكات الخاصة في باكستان، أن بيبي غادرت باكستان وذلك نقلا عن مصادر لم تسمها وصفتها بأنها "قريبة من آسيا بيبي".

ولم تكشف السلطات الباكستانية وجهتها أو ظروف رحيلها في حال تأكد الأمر. وأفادت مصادر دبلوماسية أن أولادها غادروا إلى كندا قبل أشهر.

وحكم على آسيا بيبي بالإعدام بتهمة التجديف في 2010 بعد أن اتهمتها قرويتان مسلمتان كانت تعمل معهما بـ"الإساءة" إلى النبي محمد خلال خلاف حول كوب ماء.

وتحولت قضيتها إلى مثال عن التجاوزات التي تحصل خلال تطبيق القانون حول التجديف في باكستان، الذي يستخدم بحسب منتقديه لتسوية خلافات شخصية عبر نشر اتهامات كاذبة.

وقال المدير المساعد لبرنامج منظمة العفو الدولية لجنوب آسيا "نشعر بارتياح كبير أن تكون هذه القضية المعيبة وصلت إلى خواتهما وأن تكون آسيا بيبي وأسرتها بأمان".

وأضاف "لم يكن يفترض أن تسجن أبدا أو حتى أن تتلقى تهديدات متواصلة بالقتل"، داعيا إلى "إلغاء" قانون التجديف في باكستان.

وكانت المحكمة العليا الباكستانية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، برأت في تشرين الأول/أكتوبر بيبي العاملة الزراعية المسيحية الخمسينية بعد أن أمضت أكثر من ثماني سنوات تنتظر تنفيذ حكم الإعدام فيها.

وبعد تبرئتها قطع آلاف الإسلاميين لثلاثة أيام المحاور الرئيسية في البلاد للمطالبة بإعدامها شنقا.

وعادت المحكمة العليا وبرأتها نهائيا في كانون الثاني/يناير بعد أن رفضت طعنا ضد تبرئتها.