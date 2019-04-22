قال متحدث باسم الحكومة السريلانكية إن أجهزة استخبارات في الولايات المتحدة والهند قدمت تحذيرات لكولومبو من هجوم محتمل قبل أسابيع من التفجيرات التي هزت سريلانكا الأحد، وأوقعت 290 قتيلا على الأقل بينهم أميركيون، حسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الحكومة السريلانكية تلقت تحذيرات في الرابع من نيسان/أبريل، أشارت إلى هجوم محتمل يجري التخطيط له في سريلانكا.

وأضافت أن مسؤولين أمنيين سريلانكيين ربطوا بين تلك التحذيرات وبين ما يعرف بجماعة التوحيد الوطنية، التي اتهمتها الحكومة لاحقا بالوقوف وراء التفجيرات، وذلك في مذكرة إلى قوات الشرطة في التاسع من الشهر الجاري.

وكانت الولايات المتحدة حذرت في أعقاب التفجيرات من أن "مجموعات إرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة".

وقالت وزارة الخارجية في توصياتها للمسافرين بعد تفجيرات عيد الفصح "تستمر مجموعات إرهابية في التحضير لهجمات محتملة في سريلانكا"، داعية الرعايا الأميركيين إلى "توخي أقصى درجات الحيطة والحذر".