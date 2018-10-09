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ترامب: هايلي تغادر منصبها بنهاية العام

الرئيس دونالد ترامب والسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي

قال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إن السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي ستغادر منصبها بنهاية العام الجاري.

وأشاد ترامب بأداء هايلي خلال فترة توليها المنصب قائلا إنها "قامت بعمل رائع في الأمم المتحدة".

وكشف الرئيس الأميركي أن هايلي أخبرته "قبل ستة أشهر أنها بنهاية عامين في منصبها ستأخذ استراحة".

وكانت هايلي تولت منصب مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير 2017.

وأضاف ترامب: "آمل أن تعود هايلي للإدارة بدور آخر كما تشاء وتختار".

وأوضح أن هناك عددا من المرشحين لتولي المنصب بدلا من هايلي، لكنه لم يفصح عن أسمائهم.

ومن جانبها قالت هايلي إنها لا تعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020 وإنها ستدعم حملة إعادة انتخاب ترامب.

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