تقارير: الإفراج عن الخفاجي بعد 'التعذيب'

تناقلت وسائل إعلام محلية في العراق خبر إطلاق سراح أوس الخفاجي، قائد كتائب أبو الفضل العباس.

وبحسب مواقع إخبارية محلية، وصحافيين، فقد تعرض القيادي في الكتائب للتعذيب، كما تم تحذيره من التعرض "لأي من قادته السابقين أو النظام الإيراني ورموزه".

وكانت قوة من الحشد الشعبي وقيادة عمليات بغداد قد ألقت القبض على الخفاجي الخميس، حسب ما نقلت الوكالة الوطنية للأنباء عن مصدر أمني عراقي.

وقال المصدر إن القوة اعتقلت الخفاجي من منطقة الكرادة، فيما تداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن اعتقاله وآخرين بعد مداهمة لمقر اللواء.

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان في وقت لاحق الخميس إنها أغلقت أربعة مقار "وهمية تنتحل صفة الحشد الشعبي في منطقة الكرادة".

وأوضحت أن من بين تلك المقار "مقرا تابعا لما يسمى لواء أبي الفضل العباس ويديره الشيخ أوس الخفاجي يقع وسط المنطقة السكنية في الكرادة".

وأشار البيان إلى أن "القوة حاولت إغلاق المقر الأخير غير القانوني لكن المتواجدين هناك امتنعوا عن ذلك فتم اتخاذ الإجراءات الانضباطية بحقهم".