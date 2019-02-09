تقارير: الكونغرس يقترب من اتفاق بشأن الجدار

يعمل مشرعون أميركيون للتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وسط مؤشرات على أن البيت الأبيض يستعد لقبول حل وسط يمنح الرئيس دونالد ترامب جزءا من المبلغ الذي يطالب به.

ونقلت وسائل إعلام محلية من بينها شبكة فوكس نيوز السبت، عن مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشاركين في المباحثات، توقعهم أن تتمخض عن مبلغ أقل بكثير من الـ5.7 مليار دولار التي حددها الرئيس ترامب لبدء عملية بناء الجدار.

وأكدوا أن المبلغ الذي قد يتم التوصل إلى اتفاق عليه قد لا يتجاوز 1.6 مليار دولار، وهو ذات المبلغ الذي نص عليه مشروع قرار في مجلس الشيوخ العام الفائت.

وإذا ما تم التوصل لاتفاق بشأن تمويل بناء الجدار، وهو ما يحظى باهتمام بالغ من الرئيس ترامب وقاعدته الجماهيرية، فستتجنب الحكومة الأميركية إغلاقا جزئيا جديدا يلوح في الأفق خلال نهاية الأسبوع القادم.