تقارير: المشتبه به في هجوم لندن من أصول سودانية

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المشتبه به في حادث التصادم الذي وقع خارج البرلمان في لندن الثلاثاء مواطن بريطاني من أصول سودانية يبلغ من العمر 29 عاما واسمه صالح خاطر.

وقالت بعض المصادر إن صفحة على موقع فيسبوك لشخص يحمل هذا الاسم تشير إلى أنه يعيش في برمنغهام ويعمل مدير متجر، وأنه درس في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

صورة نشرتها صحف بريطانية للمشتبه به المفترض:





وقال مصدر أمني أوروبي لوكالة رويترز إن خاطر لم يكن معروفا لأجهزة الاستخبارات، إلا أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قالت إنه "كان معروفا لدى الشرطة"، وأكدت أنه كان يعيش في برمنغهام.

ولا تزال السلطات تعتبر الواقعة عملا "إرهابيا"، لكنها لا تعرف بعد دوافع المشتبه به، بحسب هذا المصدر.

وفتشت الشرطة يوم الأربعاء ثلاثة منازل وسط إنكلترا في إطار التحقيقات.

وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن أجهزة الأمن أحبطت 13 مخططا إرهابيا لمتشددين إسلاميين وأربعة أخرى لجماعات اليمين المتطرف منذ عام 2017.

وأضاف أن ماي وصفت حادث ويستمنستر بالـ"صادم"، وأنها تتلقى بانتظام خلال اليوم معلومات من مسؤولي الأمن.

وعلى إثر هذا الهجوم، تواجدت قوات الشرطة بكثافة في وسط لندن الثلاثاء، وطوقت المنطقة التي تتواجد بها المؤسسات الحكومية بالمدينة.