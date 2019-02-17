نقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر في شرطة شيكاغو قولها إن التحقيق في اعتداء مفترض على الممثل الأميركي جيسي سموليت يركز الآن على فرضية أن سموليت دفع لشقيقين للقيام بهجوم مفتعل عليه.

وتم اعتقال الأخوين الأربعاء، ثم أطلق سراحهما عقب تعاونهما مع شرطة شيكاغو.

كان سموليت قد قدم بلاغاً لشرطة شيكاغو يفيد بتعرضه لهجوم نهاية كانون الثاني/يناير من رجلين حاولا خنقه بحبل لفاه حول عنقه وسكبا عليه مادة كيميائية ووجها له شتائم عنصرية ومعادية للمثليين، وقال آنذاك إن ما تردد عما حدث له حقيقي مئة في المئة وإنه يتعاون مع الشرطة.

وسموليت مثلي وهو أميركي من أصل إفريقي ويبلغ من العمر 36 عاما.

وانتشرت أنباء بلاغ الشرطة سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الكثيرون عن غضبهم من الواقعة، فيما شكك آخرون في مصداقية الرواية من الأساس.

وقالت الشرطة وقت البلاغ إن مجهولين اقتربا من سموليت في الشارع وشرعا في مهاجمته "بدوافع ربما كانت عنصرية" مرددين شتائم عنصرية ومعادية للمثليين.

ولم يتعرض الممثل لإصابات خطرة.

وفور انتشار الأنباء عن فرضية أن الممثل قد لفق واقعة الاعتداء عليه، سارع مغردون للهجوم عل ىالممثل المعروف بدوره في مسلسل "إمبير".

وغرد دونالد ترامب جونيور قائلا إن خصوم الرئيس ترامب سارعوا لإدانة مؤيدي الرئيس وإن الإعلام تقبل رواية الممثل دون إخضاعها للنقد، بل وهاجم من حاول أن يشكك فيها.

من جانبه، قال محامي سموليت إن الحديث عن تلفيق موكله للاعتداء هو تنكيل به وإيغال في الاعتداء.