تقارير: غارة إسرائيلية على القنيطرة السورية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية ليل السبت استهدفت مقراً لقوات النظام السوري في محافظة القنيطرة في جنوبي البلاد، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن ثلاثة صواريخ على الأقل أطلقت من الجولان، "استهدف اثنان منها مقر اللواء تسعين، بينما أسقطت الدفاعات السورية صاروخاً ثالثاً".

واللواء 90 هو أحد أبرز ألوية الجيش السوري ويتولى الإشراف على محافظة القنيطرة، وسبق أن تم استهدافه سابقاً من قبل إسرائيل.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" من جهتها "دخول أجسام غريبة" إلى "أجواء المنطقة الجنوبية" وأن "المضادات الأرضية تتعامل معها" من دون أي تفاصيل أخرى.

وكانت دمشق أعلنت ليل الجمعة تصدي دفاعاتها الجوية "لأهداف معادية قادمة من اتجاه القنيطرة".

واستهدفت الصواريخ الجمعة بحسب المرصد منطقة الكسوة جنوب غرب دمشق، والتي تضم مستودعات أسلحة تابعة للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني، لطالما تعرضت لضربات إسرائيلية.

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.

وفي 13 نيسان/أبريل، أعلنت دمشق التصدي لقصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة مصياف في محافظة حماة (وسط سوريا) وأسقطت صواريخ عدة، ما تسبب بإصابة ثلاثة مقاتلين بجروح وفق ما نقلت سانا حينها، فيما أفاد المرصد حينها بأنّ القصف أدى إلى سقوط "قتلى من المقاتلين الإيرانيين".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في 21 كانون الثاني/يناير توجيه ضربات طالت مخازن ومراكز استخبارات وتدريب قال إنها تابعة لفيلق القدس الإيراني، إضافة إلى مخازن ذخيرة وموقع في مطار دمشق الدولي.

وتسببت الضربات بحسب المرصد بمقتل 21شخصاً بينهم عناصر من القوات الإيرانية ومقاتلون مرتبطون بها.