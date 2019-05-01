إصابة كاسياس بأزمة قلبية

قالت وسائل إعلام برتغالية الأربعاء إن حارس مرمى نادي بورتو، الدولي الإسباني إيكر كاسياس، تعرض لأزمة قلبية خلال مران الفريق.

وحسب صحيفة "آبولا" فإن كاسياس (37 عاما) نقل إلى المستشفى وتجاوز مرحلة الخطر.

وأوضحت أن حالة الإعياء التي أصابت الحارس المخضرم تعني نهاية موسمه الكروي الحالي.

وأكد نادي بورتو على تويتر تعرض كاسياس لأزمة قلبية أثناء المران الصباحي..

وأشار النادي إلى أن كاسياس نقل على أثرها الى المستشفى، مؤكدا أنه في حال صحية "مستقرة"، وأن "المشكلة القلبية التي تعرض لها تم حلها".

وانضم كاسياس إلى بورتو في 2015 قادما من ريال مدريد الذي ارتدى قميصه منذ بداية مسيرته في 1999.