تقارير: هاسبل استمعت لتسجيل يتعلق بمقتل خاشقجي

أفادت صحيفة واشنطن بوست الخميس بأن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل استمعت إلى التسجيل الصويتي لعملية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي على يد مسؤولين سعوديين في الثاني من الشهر الجاري داخل قنصلية المملكة في اسطنبول.

وأشار التقرير إلى أن هاسبل كانت أول مسؤول أميركي يطلع على الدليل الصوتي منذ التقارير الإخبارية التي تحدثت عن وجوده، فيما لم تؤكدها السلطات التركية بشكل رسمي.

ولم يتطرق الرئيس رجب طيب أردوغان في الخطاب الذي ألقاه الثلاثاء وأعلن فيه تفاصيل الأحداث التي سبقت وتلت قتل الصحافي السعودي، إلى التسجيل الصوتي.

ونسبت وكالة رويترز لمصدرين لم تكشف هويتهما قولهما إن مديرة CIA استمعت فعلا إلى التسجيل الصوتي.

وأشارت الوكالة إلى امتناع ممثلين لجهازي الاستخبارات الأميركي والتركي عن التعليق على الأمر.

وكانت هاسبل قد وصلت إلى تركيا الاثنين لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك والحصول على تفاصيل التحقيقات المستمرة في قضية خاشقجي.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعا الخميس مع هاسبل للاطلاع على المعلومات التي حصلت عليها من تركيا حول ظروف مقتل الصحافي السعودي.