تقارير: مفاوضات إسرائيلية قطرية في قبرص حول غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عقد اجتماعا "سريا" مع وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في قبرص قبل شهرين.

وقالت إن اللقاء تم في قبرص التي توجه إليها الوزير القطري "سرا"، فيما كان ليبرمان في زيارة رسمية للجزيرة.

وذكر التقرير أن المسؤولين بحثا هدنة طويلة الأمد في غزة في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على القطاع.

ونسبت وسائل الإعلام إلى موقع "ولا نيوز" الذي أورد التقرير نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن زيارة آل ثاني السرية لقبرص تمت في الـ23 من حزيران/ يونيو خلال جولة خارجية له شملت دولا في أوروبا والولايات المتحدة.

وكانت القناة الإسرائيلية العاشرة قد أفادت قبل أيام بأن ليبرمان التقى بالمبعوث القطري في غزة محمد العمادي في قبرص، لكن مصدر "ولا نيوز" قال إن "العمادي كثيرا ما يزور إسرائيل ما يجعل الاجتماع معه في قبرص أمرا غير ضروري".