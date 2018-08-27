تقاعد قاضي محاكمة المتهمين بهجمات 11 سبتمبر

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الإثنين أن القاضي العسكري المكلّف بالإشراف على إجراءات محاكمة المتهمين بتدبير هجمات 11 أيلول/سبتمبر قرر التقاعد.

وسيستبدل القاضي العسكري المتقاعد الكولونيل جيمس بول بالكولونيل في مشاة البحرية كيث باريلا.

ويحاكم خمسة متهمين في القضية، بينهم "العقل المدبر" للهجمات خالد شيخ محمد، في سجن "غوانتانامو" العسكري منذ سنوات، وقد وجّهت اليهم لائحة اتهام عام 2008.

وبعد تأخير سنوات بسبب عثرات قانونية لا تحصى وقضايا متعلقة بالمداولات لدى المحكمة العسكرية، لا يزال من غير الواضح متى ستبدأ المحاكمات.