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الشرق الأوسط

تقديم موعد مباراة السوبر المصري ومحمد علي يعلق

مدافع الأهلي محمد هاني يحاول الاستحواذ على الكرة من مهاجم الزمالك محمود كهربا

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم الخميس تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك لتقام في السابعة مساء بدلا من الثامنة من مساء الجمعة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في ستاد الجيش في مدينة برج العرب.

وتضاربت الأنباء حول تحركات أمنية مصرية تحسبا لوقوع احتجاجات من قبل ناشطين تفاعلوا مع سلسلة فيديوهات نشرها الفنان المصري محمد علي ينتقد فيها "الفساد" في المؤسسة العسكرية، تلتها فيديوهات أخرى نشرها ناشطون.

وكان محمد علي دعا إلى خروج تظاهرات الجمعة تزامنا مع مباراة السوبر.

وتفاعل عدد من المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي بين رافض ومؤيد لدعوات التظاهر.

/**/ /**/ /**/ عناصر من الشرطة المصرية -أرشيف
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وتعليقا على تقديم الموعد قال المقاول محمد علي على صفحته على فيسبوك: " عمركم شوفتوا ماتش بالأهمية دي يتعدل ميعاده (وقبل 24 ساعة فقط)".

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