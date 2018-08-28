'مبروك عليك يا من ستأخذ قلبي'.. داعية مصري يتبرع بجسده

أعلن الداعية المصري خالد الجندي عن تبرعه بجسمه كاملا بعد وفاته، خلال تقديمه برنامجا على قناة DMC المحلية، على الهواء مباشرة.

وقال الجندي إنه يفعل ذلك "تقربا إلى الله"، مضيفا أن ذلك خير من أن يدفن في التراب "بلا قيمة ولاجدوى للناس".

وأشار الجندي إلى أن الدين الإسلامي لا يحرم التبرع بالأعضاء بعد الوفاه.

واشترط الداعية المصري أن يكون ذلك من دون مقابل.

وأضاف الجندي مازحا: "مبروك عليك ياللي هتاخد قلبي .. إن شاء الله ما يكونش مقلب".

ويسمح القانون المصري بالتبرع بالأعضاء البشرية بين الأحياء، كما يسمح بنقل أعضاء بعد الوفاة شرط الموافقة المسبقة.

وأشار الجندي إلى قصة شاب مصري توفي في الصين وافقت أسرته على نقل كليتيه وكبده وقلبه لأربعة مرضى آخرين كان ذلك سببا في إنقاذ حياتهم.

ونشرت وسائل إعلام صينية صورا لشقيقة الشاب المصري وهي توقع على إقرار بموافقتها على التبرع بأعضاء أخيها