تقريران: التدخل الروسي استهدف الأميركيين من أصول أفريقية

كشف تقريران وضعا بطلب من الكونغرس الأميركي معلومات جديدة تتعلق بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال التقريران إن حملة الدعاية التي قامت بها روسيا على شبكات التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016 سعت إلى تحريض الأميركيين من أصول أميركية على الامتناع عن التصويت، قبل أن تستهدف المدعي الخاص روبرت مولر شخصيا بعد فوز دونالد ترامب.

وقال التقريران إن وكالة "انترنت ريسيرتش أيجنسي" الروسية التي تتخذ من مدينة سان بطرسبورغ مقرا لها، ويعتبرها القضاء الأميركي دمية يحركها ويمولها الكرملين، عملت خلال حملة الانتخابات الرئاسية على ردع شريحة واسعة من الأميركيين الأقرب بشكل عام للديموقراطيين مثل الشباب والأقليات العرقية المثليين، عن التصويت.

وقد ركزت الوكالة الروسية خصوصا على الناخبين الأميركيين من أصول أفريقية بعد تحليل هو الأكمل حتى اليوم، لآلاف الرسائل والمنشورات التي وضعتها على مواقع التواصل الاجتماعي بين 2015 و2017.

وأجرت التحليلات جامعة أوكسفورد وخبراء في وسائل الإعلام الجديدة في مؤسسة "غرافيكا".

أما التقرير الثاني الذي طلبه الكونغرس، فقد أعدته شركة "نيو نوليدج" وجامعة كولومبيا خصوصا.

وأوضح هذا التقرير أن وكالة "انترنت ريسيرتش أيجنسي" أنشأت عدة حسابات تحت أسماء أميركية كاذبة، موجهة إلى الأميركيين من أصول أفريقية.

وكان أحد هذه الحسابات باسم "بلاكتيفيست" يطلق رسائل سلبية حول المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون التي اتهمها بأنها "انتهازية" و"لا يهمها سوى كسب الأصوات".

ونفى الكرملين الثلاثاء اتهامات واشنطن معتبرا أنها "غير مفهومة".

وقال ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التقريرين "لم يسببا شيئا سوى عدم فهم".

كتب معدو التقرير أن "هذه الحملة كانت تهدف إلى إقناع الناخبين بأن أفضل طريقة للدفاع عن قضية مجموعة الأميركيين من أصل أفريقي هي مقاطعة الانتخابات والتركيز على قضايا أخرى".

في الوقت نفسه، كشف التقرير الأول أن قسما من 3841 حسابا على فيسبوك وأنستغرام وتويتر ويوتيوب التي رصدت، كانت تسعى لدفع الناخبين البيض القريبين من الجمهوريين إلى المشاركة في الانتخابات.

وأضاف أن هذه الرسائل كانت تدعم مواقف الجمهوريين في عدد من القضايا -الدفاع عن الحق في حيازة السلاح ومكافحة الهجرة-، بدون أن تشير إلى مرشح مفضل.

لكن عندما تبين أن ترشيح ترامب بات ثابتا، أصبحت رسائل الوكالة الروسية ترجح كفته بشكل واضح.

وأفادت دراسة لمعهد "بيو" للأبحاث (بيو ريسيرش سنتر)، سجلت مشاركة الناخبين البيض ارتفاعا في انتخابات 2016، بينما تراجعت نسبة السود الذين صوتوا خمس نقاط إلى 59.6 بالمئة.

ووجه القضاء الاميركي اتهامات عدة إلى عاملين في الوكالة الروسية التي يمولها المسؤول الثري يفغيني بريغوجين بتهمة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

روبرت مولر

وتطورت الحملة الدعائية إذ وجدت هدفا جديدا بعد فوز الرئيس ترامب في الانتخابات، تمثل بالمدعي الخاص روبرت مولر المكلف التحقيق في شبهات بالتواطؤ بين فريق حملة المرشح الجمهوري وروسيا، كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" مساء الاثنين.

فقد تقاسمت حسابات يغذيها الروس منشورات تؤكد أن مولر رجل "فاسد". ووصل الأمر بأحد مستخدمي أنستغرام إلى حد القول إن المدعي الخاص عمل في الماضي مع "جماعات إسلامية متطرفة".

وكرر بيسكوف نفي روسيا لأي تدخل في الانتخابات. وقال إن "الدولة الروسية، الحكومة الروسية لا علاقة لها بأي تدخل وخصوصا نوع التدخل الذي وصف بهذه العبارات المبهمة".