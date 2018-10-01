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تقرير: أدنى حصيلة للقتلى المدنيين بسورية منذ 2011

دمار ناتج عن قصف قوات النظام لمناطق المعارضة في إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الاثنين بمقتل 139 مدنيا على الأقل خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، في حصيلة شهرية هي الأدنى في صفوف المدنيين منذ اندلاع النزاع في سورية في آذار/مارس 2011.

وقال المرصد في تقرير إن بين القتلى 38 طفلا و20 امرأة، فيما سجلت حصيلة القتلى الأعلى في محافظة إدلب مع توثيق مقتل 47 مدنيا بينهم 19 طفلا.

كما وثق المرصد مقتل 436 عنصرا من الفصائل المعارضة، و239 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بالإضافة إلى 236 عنصرا من تنظيم داعش ومجموعات أخرى.

وأدى النزاع في سورية منذ اندلاعه قبل أكثر من سبع سنوات إلى مقتل نحو 360 ألف شخص، ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

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