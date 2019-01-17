تقرير: أربعة أندية أوروبية تراقب 'ميمي'

يتابع عدد من أكبر الأندية الأوروبية لكرة القدم أداء مهاجم المنتخب العراقي الشاب مهند علي في بطولة كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات، حسب ما أفاد به الخميس تقرير لموقع "فوتبول إنسايدر" البريطاني المختص.

وقال التقرير إن رينجرز الأسكتلندي مهتم بالتعاقد مع علي (18 عاما) بعد تألقه في مباريات البطولة القارية وتسجيله هدفين ساعدا في تأهل منتخب العراق إلى دور الـ16 في البطولة.

لكن "فوتبول إنسايدر" أوضح أن رينجرز ليس وحده من يتابع المهاجم المعروف باسم "ميمي"، إذ أن أندية نابولي الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني وأندرلخت البلجيكي أرسلت كذلك كشافين لمتابعة أدائه عن كثب.

وأشار التقرير إلى أن أداء ميمي الذي وصفه بـ"اللاعب المهاري" في كأس آسيا جذب إليه أنظار العديد من الأندية في دوريات أوروبا الكبرى.

ويلعب ميمي لنادي الشرطة العراقي وفي رصيده الدولي 14 مباراة سجل خلالها ثمانية أهداف.