تخطط شركة "أمازون"، عملاق التجارة الإلكترونية الأميركي، لإطلاق مشروع جديد موجه للمستهلكين في الشرق الأوسط، حسب تقرير لشبكة "سي أن بي سي" الأميركية.

وقال التقرير إن "أمازون" تواصلت مع عدد من كبار الشركات في أميركا الشمالية التي تبيع منتجاتها عبر موقع "أمازون"، وأخبرتهم بعزمها على إطلاق المشروع الخاص بالشرق الأوسط.

وفي رسالة لهذه الشركات قالت "أمازون": "بعد استحواذ أمازون على موقع سوق، نريد أن نعرض عليكم المشاركة في مشروع مبيعات جديد رائد في الشرق الأوسط".

وأضافت: "برنامجنا بسيط ومباشر ويسمح لكم بالتوسع إلى قاعدة مشترين جديدة على أمازون".

وكانت "أمازون" أكملت في تموز/يوليو 2017 إجراءات الاستحواذ على سوق.كوم، أكبر موقع لتجارة التجزئة عبر الإنترنت في الشرق الأوسط، مقابل 580 مليون دولار.

وأوضحت "سي أن بي سي" أن المشروع الجديد سينطلق في غضون أشهر وأن الشركة ستسحب من خلاله التركيز عن سوق.كوم.

ووفقا للتقرير فإن المشروع سيبدأ أولا بالمستهلكين في الإمارات ثم السعودية.

وتقول الشركات التي تواصلت معها "أمازون" إن الأخيرة تستهدف على الأخص بيع مستحضرات التجميل والإلكترونيات في بلدين تعد قدراتهما الاقتصادية الأكبر في المنطقة.

ويوضح التقرير أن المشروع الجديد سيكون مماثلا لمواقع أمازون المخصصة لبريطانيا وألمانيا، وبالأساس الموقع الرئيس لأمازون.