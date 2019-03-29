تقرير أممي: ربع سكان فنزويلا بحاجة لمساعدات

يحتاج 24 في المئة من سكان فنزويلا، أي سبعة ملايين شخص، إلى مساعدة إنسانية، بحسب تقرير للأمم المتحدة يظهر ازديادا في سوء التغذية والأمراض في البلاد التي تعاني أزمة.

وسلم التقرير إلى الرئيس المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو الذي حمل الرئيس المؤقت خوان غوايدو والعقوبات الاقتصادية الأميركية مسؤولية الوضع في البلاد.

واستنادا إلى التقرير المتضمن أرقاما قدمتها جامعات فنزويلية، فإن أكثر من 94 بالمئة من السكان كانوا يعيشون في فقر عام 2018، بينهم 60 في المئة يعشون في فقر مدقع.

وانخفض استهلاك اللحوم والخضروات بين عامي 2014 و2017. كما انخفض استهلاك الحليب بنسبة 77 بالمئة.

ويعاني نحو 3.7 ملايين شخص سوء التغذية الذي يعد آفّة تصيب 22 في المئة من الأطفال دون سن الخامسة، وفق الأمم المتحدة.

وهناك أمراض عاودت الظهور في البلاد كالسل والدفتيريا والملاريا والتهاب الكبد الوبائي "أيه"، خصوصا بسبب عدم توافر مياه الشرب.

وذكّر التقرير بأن هناك زهاء خمسة آلاف شخص يغادرون البلاد يوميا، مشيرا إلى أن أكثر من 3.4 ملايين شخص يعيشون كلاجئين أو مهاجرين في دول مجاورة.