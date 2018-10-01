تقرير أممي: نحو مليوني فنزويلي فروا من بلادهم

أعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن نحو مليوني شخص فروا من فنزويلا منذ عام 2015، ودعت إلى تحرك "غير سياسي" لمواجهة التدفق الكبير للاجئين.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن "نحو خمسة آلاف شخص يغادرون فنزويلا الآن يوميا، في أكبر حركة سكان في أميركا اللاتينية في التاريخ الحديث".

وحسب المفوضية الأممية فإن نحو 2.6 مليون فنزويلي يعيشون حاليا في خارج البلاد.

وشهد الوضع الاقتصادي في فنزويلا، البلد الذي يملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، تدهورا كبيرا منذ عام 2014 مع الهبوط الشديد في أسعار النفط.

ويعاني السكان في فنزويلا من نقص في المواد الأساسية خصوصا الأدوية والمنتجات الغذائية، فيما تواجه الخدمات العامة بما فيها الكهرباء والمياه والنقل شبه شلل تام.

والأسبوع الماضي، دعت كولومبيا، التي استقبلت أكثر من مليون مهاجر فنزويلي، إلى تحرك أقليمي لمواجهة هذه الأزمة، مشيرة إلى أنها تكلفها نحو 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أي نحو 1.5 مليار دولار.