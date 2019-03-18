تقرير أميركي حول القمح في مصر 

نشرت وكالة رويترز مقتطفات من تقرير أصدره الملحق الزراعي الأميركي في مصر حول إنتاج مصر من القمح، جاء فيها:

يتوقع (مكتب) دائرة الزراعة الخارجية في القاهرة أن يصل إنتاج مصر من القمح في سنة التسويق 2019-2020 (يوليو تموز- يونيو حزيران) إلى 8.77 مليون طن متري، بزيادة نحو أربعة بالمئة مقارنة مع 8.45 مليون طن متري في سنة التسويق 2018-2019.

يتوقع المكتب لواردات مصر من القمح في سنة التسويق 2019-2020 أن تبلغ 12.6 مليون طن متري، بزيادة 0.8 بالمئة عن رقم واردات سنة التسويق 2018-2019 البالغ 12.5 مليون طن متري.

يتوقع المكتب لواردات مصر من الذُرة في سنة التسويق 2019-2020 أن تبلغ 9.5 مليون طن متري، بزيادة واحد بالمئة عن تقدير سنة التسويق 2018-2019 البالغ 9.3 مليون طن متري. يتوقع مكتب خدمة الزراعة الخارجية في القاهرة أن تستورد مصر 500 ألف طن متري من الأرز في سنة التسويق 2019-2020.

المصدر: رويترز