تقرير: أنشطة في قاعدة صواريخ كورية شمالية

وسعت كوريا الشمالية قاعدة مهمة للصواريخ البعيدة المدى في الأشهر التي تلت القمة التاريخية بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس دونالد ترامب، بحسب صور التقطتها أقمار اصطناعية.

ونشرت شبكة "سي أن أن" الأميركية صورا تفيد بأن بيونغ يانغ طورت قاعدتها في يونغجيو دونغ في المناطق الجبلية الداخلية وبنت منشأة لم يتم التعرف عليها بشكل علني.

وقال خبراء للشبكة الأميركية إن مكان الموقع مناسب لإيواء الصواريخ الكورية الشمالية البعيدة المدى الجديدة بينها تلك القادرة على حمل رؤوس نووية.

ومن جانبها قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في بيان: "نحن نراقب كوريا الشمالية عن كثب، لكن لا يمكننا التحدث عن مسائل استخباراتية".

وأثناء لقائهما في سنغافورة في حزيران/يونيو، تعهد كيم بـ"نزع السلاح النووي بشكل كامل" من شبه الجزيرة الكورية من دون تحديد الوسائل التي ستستخدم للتحقق من ذلك.