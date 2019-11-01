تقرير: إدارة ترامب تدرس توسيع قائمة حظر السفر

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توسيع قائمة حظر السفر الحالية لتشمل خمس دول جديدة، بحسب مصدرين تحدثا مع شبكة "سي أن أن".

وقال مسؤوك كبير في الإدارة إن هناك نقاشات داخل وكالات أميركية حاليا حول فرض قيود سفر على دول لا تلتزم بالمطالبات الأميركية في ما يتعلق بمشاركة المعلومات والوثائق الإلكترونية، مشيرا إلى أن أقل من خمس دول يتم دراستها حاليا.

وأضاف المسؤول أن القيود التي ستفرض على السفر "سوف تكون مخصصة لكل بلد، ولن يتم فرض حظر سفر كلي على المواطنين".

وتقيم وزارة الأمن الداخلي بشكل دوري الدول المدرجة في القائمة مدى امتثالها للقواعد بشكل دائم. وعلى سبيل المثال، شُطبت تشاد من القائمة بعد أن تم إبلاغ البيت الأبيض أنها قد حسنت إجراءاتها الأمنية.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أيدت النسخة الثالثة لقرار حظر السفر الذي كان قد واجه معارضة كبيرة. ويشمل القرار حظر مواطني سبع دول هي ليبيا وسوريا واليمن وإيران والصومال وفنزويلا وكوريا الشمالية.

وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، فإنه حتى منتصف سبتمبر الماضي، تم رفض دخول 31 ألف شخص من دخول الولايات المتحدة، لكن تم إصدار 7600 استثناء.