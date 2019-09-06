تقرير إسباني يكشف "بندا سريا" في عقد ميسي مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن العقد الذي يربط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بنادي برشلونة يحمل "ثغرة" قانونية تسمح لميسي بالرحيل نهاية هذا الموسم.

ميسي (32 عاما) وقع منذ سنة 2005 خمسة عقود مع برشلونة الإسباني انتهت سنة 2017، وحين تجديد العقد في تلك السنة إلى غاية سنة 2021، تغيرت بعض بنود العقد القديم، بحسب صحيفة "إلباييس الإسبانية".

وبموجب العقد الجديد يمكن لمعشوق الجماهير أن يغادر ناديه نهاية هذا الموسم إذا أراد، دون أي مشكل يذكر ومن دون أن يدفع أي مقابل لفسخ العقد.

فالعقد الجديد يحتوي على بند يسمح له بترك الفريق في نهاية أي موسم يريده، شريطة أن يغادر نهاية الموسم وليس عند بدايته أو وسطه.

وعلى أساس ذلك، لميسي الحرية في ترك فريقه في 30 يونيو المقبل إذا أراد، فهل يفعلها؟

هذا السؤال أصبح يؤرق أنصار الفريق الأكثر تتويجا بالكأس الإسبانية، خصوصا وأن ميسي أبدى منذ الصغر رغبة في العودة لبلاده الأرجنتين وتحقيق حلم الصغر باللعب لنادي نيو أولد بويز.