تقرير: إيران تدرب طالبان على مهاجمة المصالح الأميركية

قالت صحيفة التايمز البريطانية الاثنين إن مقاتلين من حركة طالبان الأفغانية يتلقون تدريبات في إيران، ما يشير إلى تنامي نفوذ طهران في أفغانستان بينما تزداد العلاقات بين طهران وواشنطن توترا.

وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان "أفضل مقاتلي طالبان تدربهم إيران" إلى أن المئات من مقاتلي الحركة يحصلون على تدريبات متقدمة من قبل عناصر في القوات الخاصة بالأكاديميات العسكرية الإيرانية.

وأضافت الصحيفة أن هذه التدريبات تأتي جزءا من تصعيد طهران لدعمها متمردي الحركة في أفغانستان، ونقلت هذه التصريحات عن مسؤولين أفغان وآخرين في طالبان.

وقالت التايمز إن "حجم التدريب ونوعيته وطول فترته الزمنية غير مسبوق".

ونقلت عن مسؤول في طالبان قوله إن العرض التدريبي الذي قدمته طهران أرفق بشرطين هما "زيادة التركيز على مهاجمة مصالح الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان، وتكريس المزيد من القوات لمقاتلة تنظيم داعش".