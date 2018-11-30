تقرير: إيران تدير تضليلا عالميا

أفاد تحقيق أجرته وكالة رويترز بأن هناك أكثر من 70 موقعا على الإنترنت تعمل على نشر الدعاية الإيرانية في 15 دولة.

وأضاف التقرير أن خبراء الأمن الإلكتروني وشركات التواصل الاجتماعي وصحفيين بدأوا حديثا في كشف النقاب عن تلك المواقع.

وأورد التقرير أن كل تلك المواقع ترتبط بطهران لكنه لم يستطع التأكيد ما إذا كانت مدعومة من الحكومة الإيرانية.

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وذكر أن مواقع الدعاية تلك، تنشر أخبارا ومقاطع فيديو ورسوما كرتونية تزودها بها مؤسسة اسمها الاتحاد الدولي للإعلام الافتراضي تقول على موقعها إن مقرها الرئيسي في طهران.

وذكر التقرير موقع "فجر غربي آخر" وموقع "نايل نت أونلاين" من بين تلك المواقع، وقال إن الأخير جزء من حملة للتأثير في الرأي العام المصري تدار من مقرها في طهران، وأن ما ينشره لا يتفق مع مواقف أجهزة الإعلام الرسمية المصرية عن الولايات المتحدة.

ولفت التقرير إلى أن أرقام هواتف الموقع لا تعمل، فيما أظهرت خريطة مقر مكتب موقع "نايل نت أونلاين" على فيسبوك أنه في منتصف الشارع وليس في أي مبنى.