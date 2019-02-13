تقرير: إيران تلفق أدلة مصورة ضد معتقلين

فيما تواصل السلطات الإيرانية محاكمة ثمانية ناشطين بيئيين مرموقين، تستعد أجهزة الاستخبارات لإنتاج وثائقي مزور غرضه الإساءة لأولئك الناشطين، بحسب تقرير لموقع راديو فاردا نشر الأربعاء.

وقد بدأت محاكمة الناشطين أواخر الشهر الماضي أمام قاض يعرف عنه إصداره أحكاما شديدة التعسف ضد ناشطين حقوقيين.

ولم تسمح السلطات للمعتقلين بالوصول إلى مستشارين قانونيين، واكتفت بالسماح لهم باختيار محامين من قائمة تحظى بموافقة المحكمة.

وتستند وثيقة اتهام الناشطين إلى اعترافات أدلت بها باحثة من بينهم وتدعى نيلوفر باياني التي قاطعت المحكمة عدة مرات لتقول إن الاتهامات باطلة وإن جزءا من الاعترافات انتزع بالإكراه وأنها تراجعت عنها، وفق ما قال مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك.

ويعتقد ناشطون حقوقيون أن السلطات تعمل على إنتاج فيلم وثائقي عن المتهمين من دون موافقتهم بغرض تشويه سمعتهم، وسيتضمن اعترافات منتزعة بالإكراه إضافة إلى معلومات خاطئة.

ونقل مركز حقوق الإنسان في إيران عن "مصدر مطلع" أن عملاء استخبارات نقلوا باياني من سجن إيفين سيئ السمعة إلى بلدة قرب طهران وطلبوا منها القيام بتحركات معينة لتصويرها من دون إذنها.

ويضيف المصدر أن عملاء المخابرات "اصطحبوا باياني إلى صالون تجميل في قلب طهران واقترحوا عليها قص شعرها، ثم إلى مركز تسوق "لافاسان" الفخم وشجعوها على القيام بحملة تسوق" لكنها رفضت الترجل من السيارة في المرتين.

ويؤكد المصدر أن باياني "عندما أرادت استخدام دورة المياه بعد ساعات من التنقل، لاحظت أن أحد عملاء الاستخبارات يصور كل تحركاتها من وراء شجرة".

ويضيف المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته لأسباب تتعلق بسلامته، أن عناصر أمن اصطحبوا طاقم تصوير تلفزيوني إلى منزل مريم مومبيني زوجة الناشط البيئي قاووس سيد إمامي الذي توفي خلال اعتقاله، وحاولوا إجبارها على الإدلاء بادعاءات كاذبة أمام الكاميرا عن زوجها الراحل ومنعوها من الوصول إلى محام.

ويقول مدير مركز حقوق الإنسان في إيران هادي غائمي، إن "السلطات الأمنية الإيرانية دأبت خلال السنوات الماضية، وبالتواطؤ مع الجهاز القضائي، على تلفيق قضايا ضد الناشطين البيئيين وغيرهم".

وتطالب منظمات حقوقية عالمية بإطلاق سراح الناشطين الثمانية فورا ومن غير شروط وإجراء تحقيق بمزاعم تعذيبهم وسوء معاملتهم.