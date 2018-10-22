تقرير: اختراق موقع مؤتمر الاستثمار السعودي

ذكرت مجلة نيوزيوك الأميركية أن الموقع الإلكتروني لمنتدى "دافوس الصحراء" المقرر انطلاقه الثلاثاء في الرياض تم اختراقه الاثنين.

وقبيل إغلاق الموقع كليا، كانت الصفحة الرئيسية له تظهر بعد اختراقه رسالة تقول: "من أجل أمن الأطفال في جميع أنحاء العالم، نحث جميع الدول على فرض عقوبات على النظام السعودي".

وكان مسؤولون من عدة دول من بينهم وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن قد أعلنوا عدم حضور مؤتمر الاستثمار السعودي، الذي من المقرر أن يستمر في الفترة من 23 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر، على خلفية قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

ومن بين الأشخاص الذين ألغوا حضورهم رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز" جو كايزر الذي كتب في رسالة طويلة على موقع "لينكد إن": "أخذت كل وقتي لاتخاذ قرار المشاركة أو عدمها". وأضاف أنه قرر في النهاية "عدم المشاركة"، لأنه "القرار الأنسب لكنه ليس الأكثر شجاعة".

وسحبت أستراليا ممثليها من المؤتمر مؤكدة أنه "من غير اللائق" المشاركة فيه بسبب قضية خاشقجي.

وأعلنت بلومبيرغ وسي أن أن وفايننشل تايمز انسحابها أيضا.

ويمكن الاطلاع على أسماء المقاطعين من خلال هذا الرابط

ودخل خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر القنصلية السعودية في اسطنبول ولم يغادرها بعد ذلك.

وبعد 17 يوما اختفائه، أعلنت الرياض أن خاشقجي قُتل في القنصلية إثر "وقوع شجار واشتباك بالأيدي" مع عدد من الأشخاص بداخلها.