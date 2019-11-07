كشف تقرير غير مخصص للنشر أعده خبراء من الأمم المتحدة أن ثلاثة دول انتهكت حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الأمر يتعلق بكل من الإمارات، وتركيا، والأردن.

وتابعت "جاء في التقرير أن الدول الثلاث وفرت أسلحة بشكل روتيني وأحيانًا بشكل سافر مع قليل من الجهد لإخفاء المصدر".

وكان تقرير للأمم المتحدة صدر في 2017، أكد انتهاك دولة الإمارات لحظر الأسلحة في ليبيا.

وذكر تقرير للهيئة الأممية أن الإمارات قدمت مروحيات قتالية وطائرات حربية لقوات السلطات الليبية الموازية بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأضاف التقرير أن "العتاد الذي يدخل ليبيا باتت طبيعته متزايدة التعقيد"، مشيرا إلى أن "الدعم الخارجي للجماعات المسلحة في مجال الدعم المباشر والتدريب والمساعدة التقنية ازداد أيضا".

وتغرق ليبيا في الفوضى منذ عام 2011.

ويرفض "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.