تقرير: الإمارات ستبني خط أنابيب نفط بين إثيوبيا وإريتريا

قالت وسائل إعلام إثيوبية الجمعة إن الإمارات ستبني خط أنابيب نفط يربط بين ميناء حيوي في إريتريا والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأوضحت إذاعة وتلفزيون "فانا"، شبه الحكومية، أن المعلومات كشف عنها خلال اجتماع في أديس أبابا بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي.

ولم تكشف "فانا" مزيدا من التفاصيل حول إنشاء خط الأنابيب، وقال كبير الموظفين برئاسة الوزراء الإثيوبية فيتسوم أريغا لوكالة "رويترز" إن النقاشات بين أحمد والهاشمي كانت في معظمها متعلقة بالاستثمار في مجالات من بينها "الصناعات والزراعة والعقارات وخط أنابيب النفط والمنتجعات".

وأوضح أريغا أن معظم ما ناقشه أحمد والهاشمي لا يزال "قيد الدراسة".

وكانت الإمارات استضافت الشهر الماضي رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس الإريتري إسياس أفورقي وعقد معهما ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد قمة ثلاثية.

ووقعت إثيوبيا وإريتريا اتفاقا في تموز/يوليو يعيد العلاقات بينهما وينهي عداء استمر لعقدين من الزمن بعد نشوب الصراع بينهما عام 1998.

وقالت الهاشمي خلال مؤتمر في واشنطن الشهر الماضي إن بلادها لعبت دورا في محاولة التوفيق بين البلدين الأفريقيين.