تقرير: الجزائر تركت 13 ألف مهاجر في الصحراء

أفاد تحقيق لوكالة أسوشييتد برس بأن السلطات الجزائرية تركت أكثر من 13 ألف مهاجر في الصحراء الكبرى خلال الـ14 شهرا الماضية من بينهم حوامل وأطفال.

وقالت الوكالة إنها طردت هؤلاء وتركتهم بلا طعام ولا ماء وأجبرتهم على السير لساعات وربما لأيام.

وقال ناجون تحدثت معهم الوكالة إنهم رأوا مهاجرين يسقطون خلال سيرهم في الصحراء تحت درجات حرارة مرتفعة وصلت إلى 48 درجة.

المحظوظون منهم يصلون في غضون ساعات إلى أقرب قرية عند الحدود مع النيجر ومالي، لكن العديد يهيمون على وجوههم لأيام في الصحراء، بحسب تعبير الوكالة.

وتنفي الجزائر إساءة معاملة المهاجرين، لكن العديد من مقاطع فيديو جمعتها أسوشييتد برس أظهرت مئات الأشخاص وهم "يتعثرون في الصحراء الفارغة".

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت الجزائر مؤخرا بوقف عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين خاصة من الدول الإفريقية الواقعة في جنوب الصحراء الكبرى.

وقد صعدت الجزائر عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تزامنا مع مطالبات أوروبية لدول شمال إفريقيا بالحد من تدفق المهاجرين نحو أوروبا.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الكتلة الأوربية على علم بما تقوم به الجزائر، مشيرا إلى أن الدول التي تتمتع بالسيادة يمكنها ترحيل المهاجرين طالما أن ذلك يتفق مع القانون الدولي.