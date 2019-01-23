صحيفة: السعودية تفرج عن ثلاثة رجال أعمال

أوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نقلا عن مصادر في الأسرة الحاكمة ومسؤولين سعوديين القول إن السلطات أفرجت عن ثلاثة محتجزين ممن سجنتهم في فندق ريتز كارلتون منذ أكثر من عام في إطار حملتها "ضد الفساد".

وقالت الصحيفة إن رجلي الأعمال عمرو الدباغ وهاني خوجه، تم الإفراج عنهما خلال الساعات الـ24 الماضية، بالإضافة إلى شخص ثالث هو سامي الذهيبي.

وهاني خوجه هو مستشار سابق في شركة ماكينزي السعودية، وقد أسس مع الذهيبي شركة استشارات خاصة اشترتها ماكينزي لاحقا.

وأكد متحدث باسم ماكينزي إطلاق سراح الدباغ وخوجه، رافضا إعطاء أية تفاصيل إضافية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على القضية، إن الثلاثة تعرضوا "لإساءة معاملة" خلال فترة اعتقالهم.

وكان الثلاثة من بين المحتجزين في فندق ريتز كارلتون في العاصمة الرياض ضمن الحملة التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.