تقرير: الكشف عن لغز إصابة روبين

كشفت تقارير صحافية ألمانية عن تفاصيل جديدة حول غياب الهولندي أريين روبين لاعب بايرن ميونخ عن الملاعب منذ نحو ثلاثة أشهر.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن روبين كان يعاني من صديد تحت سنّين ربما تسبب في مشاكل صحية أخرى أرجأت عودته إلى الملاعب بعدما عانى من إصابة في الفخذ.

وحسب الصحيفة الألمانية، فقد تم علاج هذين السنين.

وكان روبين قال في تصريحات سابقة لصحيفة "بيلد" أن أطباءه فعلوا كل شيء لعلاج إصابته في الفخذ ولكن من دون جدوى.

ويغيب روبين عن الملاعب منذ مباراة ناديه أمام بنفيكا البرتغالي في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويعاني النادي البافاري أيضا من إصابة اللاعبين الفرنسيين كينغسلي كومان وكورينتين توليسو.