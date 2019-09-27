تقرير: الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" غادرت إيران

أظهرت بيانات "ريفينيتيف" لتعقب حركة السفن أن الناقلة "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا والتي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في يوليو الماضي بدأت التحرك وغادرت ميناء بندر عباس الجمعة، بحسب وكالة رويترز.

وقد حاصر عناصر في الحرس الثوري الإيراني الناقلة في 19 يوليو الماضي، قبل الصعود على متنها في مضيق هرمز بحجة "خرقها قواعد الملاحة الدولية".

وكان مراسل الحرة قد نقل عن مصادر بحرية في دبي قولها إن الناقلة ستبحر باتجاه المياه الإماراتية وأنه على الأرجح سترسو في أحد موانئ دبي.



وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قد قال الاثنين إن بلاده أفرجت عن الناقلة، مشيرا إلى أن "الاجراءات القانونية انتهت وبناء على ذلك، تم استكمال تهيئة الظروف التي تسمح بالإفراج عن ناقلة النفط وبات بإمكانها الإبحار".