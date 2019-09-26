تقرير: الاقتصاد السعودي لا يزال مرتبطا بالنفط وعرضة للصدمات

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الهجمات الأخيرة على منشآت نفطية في السعودية مثلت "صدمة" للمملكة في وقت تعاني فيه من "الهشاشة الاقتصادية" مع تراجع الصناعات غير النفطية والاستثمار الأجنبي.

وبحسب بنك جدوى السعودي للاستثمار، فإنه قبل الهجمات الأخيرة، كانت الصادرات غير النفطية في المملكة متراجعة كل شهر تقريبا في العام الجاري.

وقال خبراء اقتصاديون إن المستهلكين السعوديين يعانون بسبب ضرائب المبيعات التي فرضت عليهم وخفض الدعم على الكهرباء والمياه والوقود.

وأشار التقرير إلى أن التوقعات بشأن تحسن اقتصاد المملكة تراجعت جراء انخفاض أسعار النفط الذي تحتاج إلى أن يصل إلى أكثر من 80 دولارا لضبط الميزانية.

وقال الخبير الاقتصادي جان بول بيغات إنه ينبغي خفض التوقعات مرة أخرى في ضوء الهجمات النفطية الأخيرة "حتى في ظل أفضل السيناريوهات".

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من محاولات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جذب الاستثمار الأجنبية وتحديث النظام المالي، وإطلاق الصناعات غير النفية إلا أن الاقتصاد السعودي "لا يزال مرتبطا بعائدات النفط ولا يزال عرضة للصدمات".

لا يزال الاستثمار الأجنبي في مستويات منخفضة مقارنة بالسنوات التي سبقت انهيار أسعار النفط عام 2014. وتقول الصحيفة إنه في عام 2011، عندما بلغت أسعار النفط أعى مستوياتها، وصل حجم الاستثمارات في المملكة 16.3 مليار دولار، مقارنة بـ 4.2 مليار دولار العام الماضي.

ويأتي هذا في وقت تسارع فيه شركة أرامكو لإصلاح الأضرار الناجمة عن الهجمات، التي تسببت في انخفاض إنتاج النفط في البلاد، ولكن قد يستغرق الأمر عدة أشهر، وليس 10 أسابيع وعد بها المسؤولون.



