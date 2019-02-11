أنباء عن تهريب عالم نووي إيراني إلى أميركا

ذكرت صحيفة صنداي إكسبريس البريطانية نقلا عن مصادر أن جهاز الاستخبارات البريطاني MI6 نجح في تهريب عالم نووي إيراني منشق.

وقالت الصحيفة إن العالم البلغ 47 عاما، والذي يمتلك معلومات عن البرنامج النووي لبلاده وصل إلى بريطانيا في رأس السنة الميلادية الجديدة بعد تهريبه منتحلا صفة مهاجر، في عملية شارك فيها أيضا الموساد ووكالة الاستخبارت المركزية الأميركية (CIA).

وقالت الصحيفة إنه ربما ساعد عام 2012 في التخطيط لاغتيال مصطفى أحمدي روشان، العالم النووي والمسؤول في منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم.

وأوضحت الصحيفة أن الموساد قام بإخراجه من إيران في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ثم قام الجهاز البريطاني بتهريبة عبر أوروربا إلى المملكة المتحدة ثم تم تهريبه جوا إلى الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملاء سي آي إيه وMI6 استجوبوه لمعرفة معلومات حول برنامج إيران النووي.